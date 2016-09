Vorgestern ... - Treitz-Rätsel für Mathematik und Physik

Lösung anzeigen

Lösung

Am 1. Januar stellt Monica, die am Tag zuvor 19 geworden ist, fest, dass sie im gerade begonnenen Jahr (wenn auch erst an dessen Ende) 20 und im nächsten 21 zu werden beabsichtigt.

Wer der Meinung ist, dass das Lebensalter nicht um Mitternacht um 1 Jahr springt, sondern zu einer bestimmten Uhrzeit während des Geburtstages, dass man also am gleichen Tag erst 18 und dann 19 Jahre alt sein kann, wird die genannte Lösung nicht für eindeutig halten, sondern auch den 30. 12. als möglichen Geburtstag ansehen.

Es bleibt verblüffend, dass scheinbar 1 Jahr plus wenige Tage vier Altersstufen (18 19 20 21) zu überstreichen scheinen. In Wirklichkeit ist nur von 2 Jahren plus einigen Tagen die Rede, die vom Ende des 18. bis zum Anfang des 21. Lebensjahres reichen.