Weitstapelei - Treitz-Rätsel für Mathematik und Physik

Die Schildbürger haben bekanntlich ein Haus gebaut und dabei mit dem Dach angefangen. Was bei einem normalen Haus eher unzweckmäßig ist, erweist sich bei unserer Weitstapelei als ausgesprochen praktisch: Setzen Sie einen Stein oder mehrere aufeinander liegende Steine, die gerade noch nicht über die Tischkante fallen, so wie sie sind, statt auf den Tisch auf einen neuen Stein, und zwar genau so weit überhängend wie zuvor. Mit dem nun nach unten gewachsenen Stapel geht es genau so weiter. Der oberste Stein ragt dabei am weitesten (nämlich um eine halbe Steinlänge) über seinen unteren Nachbarn, nach unten wird der Unterschied immer kleiner.

© Norbert Treitz

(Ausschnitt)

Schon mit 4 Steinen können Sie eine volle Länge Überhang erreichen, mit 11 immerhin anderthalb Längen (wenn die Steine abgerundete Kanten haben, brauchen Sie etwas mehr). Es sieht so aus, als müsste es jeden Augenblick umstürzen, und tatsächlich ist es ja auch nur knapp davon entfernt.