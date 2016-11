Widerstand der Polyederkanten - Treitz-Rätsel für Mathematik und Physik

Lösung anzeigen

Lösung

In den folgenden Bildern sind die Polyeder so verzerrt, dass die x-Koordinate jeder Ecke ihrem Potenzial proportional ist. An den Kanten stehen die Stromstärken der sie durchfließenden Ströme (in geeigneten Einheiten).

Gegenüberliegende Ecken im Oktaeder

© Norbert Treitz

(Ausschnitt)

Der Widerstand ist halb so groß wie der einer einzelnen Kante, denn es fließen 4 Stromstärke-Einheiten bei 2 Spannungseinheiten.

Benachbarte Ecken im Oktaeder

© Norbert Treitz

(Ausschnitt)

Der Widerstand ist 10/24 mal so groß wie der einer einzelnen Kante, denn es fließen 24 Stromstärke-Einheiten bei 10 Spannungseinheiten.

Gegenüberliegende Ecken im Würfel

Der Widerstand ist 5/6 mal so groß wie der einer einzelnen Kante, denn es fließen 6 Stromstärke-Einheiten bei 5 Spannungseinheiten.

© Norbert Treitz

(Ausschnitt)

Diese Variante ist die bekannteste, sie findet sich z.B. als Nr. 97 in Freyer/Gaebler/Möckel.

Übernächste Ecken im Würfel

© Norbert Treitz

(Ausschnitt)

Der Widerstand ist 6/8 mal so groß wie der einer einzelnen Kante, denn es fließen 8 Stromstärke-Einheiten bei 6 Spannungseinheiten.

Benachbarte Ecken im Würfel

© Norbert Treitz

(Ausschnitt)

Der Widerstand ist 10/14 mal so groß wie der einer einzelnen Kante, denn es fließen 14 Stromstärke-Einheiten bei 10 Spannungseinheiten.