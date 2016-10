Wigner-Seitz-Zelle des Diamantgitters - Treitz-Rätsel für Mathematik und Physik

Lösung anzeigen

Lösung

Die Ebenen gleichen Abstands zwischen einem Atom und einem seiner 4 nächsten Nachbarn (die "Mittelsenkrechten") bilden ein Tetraeder:

© mit frdl. Gen. von Norbert Treitz

© mit frdl. Gen. von Norbert Treitz

Mit Tetraedern allein kann man aber den Raum nicht restlos füllen. Wir betrachten daher auch noch die 12 übernächsten Nachbarn, die die Ecken eines Kuboktaeders bilden. Dual zu diesem ist das Rhombendodekaeder mit seinen 12 Flächen.

© mit frdl. Gen. von Norbert Treitz

© mit frdl. Gen. von Norbert Treitz

Wären die nächsten Atome nicht da, wäre dieses Polyeder die Wigner-Seitz-Zelle. Die richtige ist aber auf jeden Fall in dem Rhombendodekaeder, aber auch in dem Tetraeder enthalten, also deren Schnittmenge. (Es hätte auch ein Teil dieser Schnittenge sein können, etwa wenn drittnächste Nachbarn eine Rolle spielen würden.) Im nächsten Bild sehen wir die Wigner-Seitz-Zelle des Diamantgitters als Schnitt des Tetraeders und des Rhombendodekaeders (in passenden Größen und Orientierungen!). Dieses Polyeder kann man sich als einen Tetraederstumpf (der aus regelmäßigen Sechsecken und Dreiecken besteht) vorstellen, auf dessen Dreiecke je ein Tetraeder gesetzt ist, dessen Höhe 1/4 seiner Kantenlänge ist.

© mit frdl. Gen. von Norbert Treitz

© mit frdl. Gen. von Norbert Treitz

Mit einem Tetraeder, das nur an drei seiner vier Ecken um 1/3 seiner Kantenlänge abgestumpft ist, kann man den Raum lückenlos füllen (anders gesagt: mit großen Tetraederstümpfen und kleinen Tetraedern in gleicher Stückzahl). Hier ist das kleine Tetraeder sozusagen in vier Teilen auf die vier abgestumpften Ecken verteilt.

Wie diese Zellen aneinander gefügt sind, ist jetzt mit vier ganzen und mehreren angeschnittenen Zellen zu sehen:

© mit frdl. Gen. von Norbert Treitz

© mit frdl. Gen. von Norbert Treitz

So hübsch diese Wigner-Seitz-Zelle aussieht und so wichtig das Diamantgitter für die Halbleiter ist: Sie ist als Polyeder nicht einmal halbregulär.