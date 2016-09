Würfel zersägen - Treitz-Rätsel für Mathematik und Physik

Lösung anzeigen

Lösung

Wenn man die Teile so zersägt, wie sie liegen, ohne sie umzusortieren, braucht man 6 Schnitte. Mit weniger geht es nicht. Das sieht man sofort ein, wenn man sich den ursprünglichen Würfel rundherum lackiert vorstellt und dann den inneren Teilwürfel betrachtet. Der muss ganz ohne lackierte Seiten auskommen, hat also an jeder seiner sechs Seiten die Säge zu spüren bekommen.