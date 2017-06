Zwei andere Quadrate - Treitz-Rätsel für Mathematik und Physik

Lösung anzeigen

Lösung

Natürlich muss \(b^2-a^2=d^2-c^2\) sein. Auch verlangen wir, dass jedes der größeren Quadrate nicht kleiner als jedes der kleineren ist.

Wir nehmen dann vier deckungsgleiche Vierecke mit den Seiten \({b – c \over 2}\) und \({b + c \over 2}\) mit einem rechten Winkel zwischen sich, sowie \({d-a \over 2}\) und \({b + c \over 2}\) mit dem anderen rechten Winkel zwischen sich.