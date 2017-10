Zunächst verwundert die "Seele" im Titel, ist der Begriff doch zumindest in der Wissenschaft schon lange der "Psyche" gewichen. Was dann aber folgt, ist ein fundiertes, informatives und modernes Buch über psychische Gesundheit und Krankheit. Autor Achim Haug, Professor für Psychiatrie an der Universität Zürich sowie Ärztlicher Direktor der Clienia-Privatklinikgruppe, versteht es, sein Fachwissen verständlich und lebendig zu vermitteln. Er beantwortet Fragen wie "Was ist normal?", "Wann wird ein Problem zur Krankheit?" oder "Wie entstehen psychische Störungen?" und erläutert unterschiedliche psychische Erkrankungen wie Schizophrenie oder Zwangsstörungen anhand spannender Patientengeschichten aus seiner eigenen Praxis.

Dabei liest sich das Werk nie wie ein trockenes Lehrbuch. Stellenweise wird es sogar zu fantasievoll, etwa wenn der Autor eine schwere Depression mit dem eiskalten inneren Kreis der Hölle aus Dantes "Inferno" vergleicht. Knapp erläutert er verschiedene Behandlungsmethoden und Psychotherapieverfahren. Eine gute Lektüre also für Psychologie- oder Medizinstudenten, Betroffene, Angehörige sowie generell interessierte Laien. Haug wollte ein leichtes Buch verfassen, das die Angst vor der Psychiatrie nimmt, und das ist ihm gut gelungen. Er schreibt warm und humorvoll über ein Thema, das immer noch viel zu oft von Sprachlosigkeit geprägt ist.