Ist der Luftwaffen-Major Lars Koch des Mordes schuldig, weil er ein von Terroristen entführtes Flugzeug abschießen lässt, das droht, in die Münchner Allianz-Arena zu stürzen? Die fiktive Gerichtsverhandlung des Films "Terror – Ihr Urteil" von Ferdinand von Schirach löste eine Kontroverse um moralische Urteile über Leben und Tod aus. Sprachen 66 Prozent der Zuschauer in den Vereinigten Staaten den Major frei, waren es in Deutschland nur noch 61 Prozent, und in Japan plädierte sogar eine Mehrheit (63 Prozent) für die Verurteilung. Derlei Fragen spalten allerdings nicht nur die verschiedenen Kulturkreise, sondern auch innerhalb einer Gesellschaft herrschen hierzu oft verschiedene Meinungen.

Thomas Zoglauer, außerplanmäßiger Professor für Philosophie an der BTU Cottbus, legt mit diesem Buch einen schönen Einführungsband vor, der sich eben solchen Problemen widmet. Der Autor orientiert sich nicht am typischen Aufbau entsprechender Werke, die häufig nach ethischen Schulen gegliedert sind, sondern stellt beispielhaft neun Dilemmata vor, die im Zweifel eine Entscheidung über Menschenleben nötig machen. Anhand dieser bespricht er verschiedene ethische Positionen. Seine Beispiele decken ein sehr breites Spektrum ab, indem sie sich von Folter über Kannibalismus und Gentechnik bis zu selbstfahrenden Autos erstrecken. Dadurch gelingt ihm zweierlei: Eine lebendige Darstellung und eine nachvollziehbare Unterscheidung der maßgeblichen ethischen Schulen. Ein weiteres Kapitel erörtert den allgemeinen Umgang mit ethischen Normenkonflikten, ohne sich auf ein konkretes Beispiel zu beziehen, und überzeugt ebenfalls durch gute Verständlichkeit.

Einziger Wermutstropfen des Bands ist die spürbare leichte Befangenheit des Autors, der selbst dem deontologischen Lager angehört – also die Beweggründe einer Handlung ins Urteil einbezieht. Utilitaristische Positionen, die den Fokus auf die Konsequenzen der Handlung legen, stellt Zoglauer oft von vornherein als schwächer dar, was in einem Einführungsband etwas fehl am Platz erscheint.

Das Werk überzeugt mit klarem Stil, der sich besonders für Laien und allgemein an praktischer Philosophie Interessierte eignet. Es zeigt schön, dass die Philosophie eine große Alltagsrelevanz hat und weiterhin haben wird.