Es ist kompliziert – das ist die kurze Antwort auf die Frage, warum wir uns so verhalten, wie wir es tun. Denn unsere besten und schlimmsten Verhaltensweisen zu erklären, ist das ambitionierte Ziel, das Robert Sapolsky, Neurowissenschaftler und Primatologe an der Stanford University, in seinem neuen Werk verfolgt. Unter all seinen Büchern ist dies das mit Abstand umfang-, aber auch lehrreichste. Die knapp 900 Seiten (ohne Anhang) geben tiefe Einblicke in die (Ab-)Gründe menschlichen Verhaltens: warum wir Menschen töten, foltern oder mobben, aber gleichzeitig unser Leben für andere riskieren und den Schmerz von völlig Fremden fühlen.

Im ersten, gut strukturierten Teil des Buchs liefert er grundlegendes Wissen über unser Verhalten. Er erläutert, wie Hormone, Gene, die Umwelt, unsere Entwicklung und die Neurobiologie unseres Gehirns, aber auch die Evolution und Kultur unser Denken, Fühlen und Handeln beeinflussen. Dabei stellt er zwei Punkte unmissverständlich klar: Erstens, Verhalten lässt sich nicht nur durch eine dieser Ebenen erklären. Zweitens, der Kontext ist entscheidend.

Für diese These liefert er sogleich Beispiele: So sei die klassische Annahme, ein hoher Testosteronspiegel führe zu aggressivem Verhalten, nicht richtig. Erhöhte Werte dieses Hormons verstärken vielmehr Verhaltensweisen, die nötig sind, um den eigenen Status zu bewahren. Das kann aggressives Dominanzverhalten sein – aber ebenso auch ein freundlicher und fairer Umgang mit anderen. Welche Reaktion auftrete, hänge vom Kontext ab. Das Problem besteht laut Sapolsky weniger darin, dass Testosteron Aggression fördere, sondern darin, dass die Gesellschaft Aggressionen so häufig belohne. So finden wir ein solches Verhalten nicht per se schlecht. Entscheidend für uns sei, gegen wen sich die Aggression richte sowie wie, wann und wo sie sich äußert. Wenn sich Footballspieler auf dem Rasen gegenseitig zu Boden reißen, jubeln wir. Verprügeln sie sich nach dem Spiel, finden wir das dagegen nicht in Ordnung.

Distanz fördert prosoziales Handeln

Im zweiten Teil des Buchs versucht der Autor, verschiedene menschliche Verhaltensweisen zu erklären, etwa Gehorsam und das automatische Kategorisieren in "wir" und "sie", aber auch die ausgesprochene Fähigkeit zur Empathie und Kooperation. Dabei nutzt er die im ersten Teil vermittelten Grundlagen, um zum Beispiel zu erläutern, warum wir eher helfen, wenn wir uns vorstellen, wie sich etwas für eine andere Person anfühlt, als wenn wir uns ausmalen, selbst in der Situation zu stecken. Bei Letzterem wird der Schmerz des anderen zum eigenen – den wir dann lieber zu vermeiden versuchen. Eine gewisse Distanz ist somit für prosoziales Handeln entscheidend.