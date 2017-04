Zum Ende der Herrschaft der Anomalocariden entwickelten sich in den Ozeanen bereits die nächsten gigantischen Gliederfüßer: die See- oder Riesenskorpione wie dieses Exemplar der Gattung Eurypterus. Ihre Blütezeit lag im Ordovizium bis zum Perm vor 480 bis 250 Millionen Jahren. Unter ihnen existierten womöglich bereits einige Arten, die zumindest kurzfristig an Land gehen konnten, doch die meisten lebten dauerhaft im Meer. Sie sind weitläufig mit den Spinnen verwandt und erbeuteten mit ihren bezahnten Kieferzangen wohl auch schon die damaligen Wirbeltiere – zumindest kleinere Fische mussten sich vor ihnen in Acht nehmen.