Wie wirken Nervengase?

Die Wirkung der Nowitschok-Stoffe gleicht jenen der anderen Nervengase: Sie blockieren das Enzym Acetylcholinesterase, das den Botenstoff Acetylcholin abbaut. Dadurch sammelt sich in den Synapsen des Nervensystems und an der motorischen Endplatte, die Nervenimpulse auf die Muskeln überträgt, der Signalstoff an – das System bleibt im Erregungszustand, die Kommunikation zwischen seinen Bestandteilen ist unterbrochen. Die Vergiftung verursacht Muskelkrämpfe, starke Schmerzen und neurologische Störungen, die epileptischen Anfällen ähneln; die Opfer sterben schließlich an Atemlähmung.

In hohen Dosen verursachen die Substanzen außerdem angeblich Langzeitfolgen, die deutlich über jene klassischer Nervengase hinausgehen. Von Sarin und einigen chemisch verwandten Pestiziden weiß man, dass sie Muskelfasern rund um die motorische Endplatte absterben lassen können, so dass die Muskeln auf Dauer geschädigt werden. Zusätzlich zeigen Studien langfristige Veränderungen in der Hirnaktivität von Primaten, die Nervenkampfstoffen ausgesetzt waren, und menschliche Opfer hatten Probleme mit Gedächtnis und Konzentration, die mehrere Wochen anhielten. Untersuchungen an chemischen Verwandten solcher Nervengase zeigen außerdem, dass die Substanzklasse das Potenzial hat, irreparable Schäden an Muskeln und Nerven, Lähmungen und andere schwere Symptome zu verursachen.

Wie kann man neuartige Kampfstoffe entdecken und nachweisen?

Es gibt eine Reihe von Verfahren, chemische Kampfstoffe nachzuweisen, zum Beispiel IR-spektroskopisch oder durch enzymatische Farbreaktionen. Die Nowitschok-Verbindungen allerdings werden von solchen Detektoren nicht erfasst – das ist der Sinn der Sache. Deswegen dürfte die Identifizierung des genauen Wirkstoffes sehr mühselig gewesen sein. Schnell dürfte klar gewesen sein, dass es sich um einen Nervenkampfstoff handelt, die Symptome sind charakteristisch, und ob die Acetylcholinesterase des Opfers gehemmt ist, lässt sich leicht messen.

Komplizierter wird es, die genaue Struktur des Nervengiftes zu identifizieren – glücklicherweise ist der Stoff recht einfach zu finden: Wie alle Kampfstoffe dieses Typs binden die Nowitschok-Stoffe an das aktive Zentrum der Acetylcholinesterase. Vermutlich haben die britischen Fachleute das Enzym aus der Körperflüssigkeit der Opfer extrahiert und versucht herauszufinden, welche Struktur das Zentrum blockiert. Dies gelang binnen weniger Tage, was dafür spricht, dass westliche Geheimdienste bereits die Strukturen der wichtigsten Stoffe dieser Substanzklasse kennen. So muss man die molekularen Details nicht aufwändig entschlüsseln, sondern gleicht die Merkmale der Probe mit Referenzsubstanzen ab. Möglicherweise nutzten die britischen Experten den Umstand, dass man phosphorhaltige Moleküle routinemäßig mit der 31P-Kernresonanzspektroskopie identifizieren kann.

Wie lang bleibt der eingesetzte Kampfstoff gefährlich?

Viele andere Eigenschaften des Stoffes erfährt man auf diese Weise allerdings nicht – darunter, wie lange sich der Kampfstoff an seinem Einsatzort hält. Vermutlich ist das selbst den Geheimdiensten nur zum Teil oder gar nicht bekannt, denn die Bandbreite an Eigenschaften, die beeinflussen, wie lange die Gefahr anhält, ist groß. Sarin zum Beispiel ist leicht flüchtig. Es verdampft schnell, wirkt schnell und verschwindet auch schnell. Zusätzlich ist es gut wasserlöslich und zersetzt sich durch Feuchtigkeit zu ungiftigen Substanzen. Das Nervengas VX dagegen ist eine ölige Flüssigkeit, die bei kühlem Klima einige Tage oder Wochen in der Umwelt bleiben kann. Entsprechend unterschiedlich können sich die eingesetzten Nowitschok-Stoffe in der Umwelt verhalten; genau wissen das nur die Hersteller – die haben vermutlich entsprechende Versuchsreihen gemacht.

Wie behandelt man Nowitschok-Stoffe medizinisch?

Es gibt nur wenige Wirkstoffe, die bei Vergiftungen mit gängigen Nervengasen helfen; sie kommen vermutlich auch bei den Skripals zum Einsatz. Das bekannteste Gegenmittel bei einer akuten Vergiftung sind der Pflanzenstoff Atropin und seine Salze. Atropin wirkt gegen die Übermenge an Acetylcholin an den Synapsen, indem es seinerseits die Rezeptoren für diesen Stoff blockiert. Eine ähnliche Wirkung entfalten auch die Benzodiazepine wie der Angstlöser Diazepam.

Allerdings muss man Atropin und andere, ähnlich wirkende Medikamente sehr schnell nach einer Vergiftung mit einem Nervengas verabreichen, um die Effekte auf das Zentralnervensystem und im Gehirn unter Kontrolle zu bekommen. Außerdem braucht man relativ hohe Mengen der selbst giftigen Substanz, um Nervengase zu neutralisieren; entsprechend könnten in bestimmten Situationen, wie bei einem Terrorangriff, die Reserven des Stoffes nicht ausreichen.

Zusammen mit solchen anticholinergen Wirkstoffen verabreicht man außerdem Substanzen aus der Klasse der Oxime. Das sind reaktive Chemikalien, die direkt die Wirkung des Kampfstoffes aufheben. Sie befreien die Acetylcholinesterase von den sie blockierenden Nervengasmolekülen, so dass das Enzym wieder aktiv wird und den überschüssigen Botenstoff spalten kann. Zusätzlich zu dieser medikamentösen Behandlung werden die Opfer beatmet, weil das Nervengas die Atmung aussetzen lässt. Inwieweit solche Gegenmaßnahmen bei den Nowitschok-Substanzen helfen, ist unklar. Der gegen Skripal eingesetzte Kampfstoff wirkt anscheinend mit Verzögerung, so dass der Schaden schon angerichtet ist, wenn die Behandlung beginnt. Darüber hinaus sind diese Stoffe deutlich giftiger, so dass möglicherweise etwas an der Behauptung des Chemiewaffenexperten Vil Mirzayanov dran ist, diese Gifte seien praktisch nicht zu bekämpfen.