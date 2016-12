Ihre Entdecker nennen sie "The Hoff", da die Krabbe dem Schauspieler und Sänger David Hasselhoff in Sachen Brustbehaarung in nichts nachsteht. Das Krustentier stammt aus der Südsee und dem Indischen Ozean, wo sie in 2000 Meter Tiefe an den Rändern Schwarzer Raucher haust. In ihrem Pelz züchtet sie Bakterienrasen, die sie mit den Scheren abweidet. Nahe verwandt ist sie übrigens mit der Yeti-Krabbe , wie Nicolai Roterman vom Zoologischen Institut der University of Oxford festgestellt hat: Dieses bleiche Krustentier besitzt richtig buschige Scheren.