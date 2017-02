An seinen leuchtend blauen Ringen erkennt man diesen kleinen Kraken sofort, doch wenn er sich bedroht fühlt, zeigt der im Schnitt nur etwa 30 Gramm schwere Kopffüßer sein wahres Gesicht: Die blauen Ringe leuchten noch intensiver als vorher, während sich seine Haut intensiv gelb färbt. Das Warnsignal lässt keinen Zweifel daran: Dieses Tier ist giftig. Was die meisten Menschen nicht wissen: Alle Oktopusarten produzieren Gift. Doch keine von ihnen erreicht die tödliche Perfektion des blau geringelten Oktopus. Die Tiere haben zwei Giftdrüsen, die Toxine in den Speichel abgeben – und eine davon produziert das extrem giftige Tetrodotoxin, ein Molekül mit komplizierter Struktur, das auch im Pufferfisch und bei Pfeilgiftfröschen auftaucht. Tetrodotoxin ist etwa 1200-mal so giftig wie Zyanid, ein Oktopus enthält genug Gift, um etwa zehn erwachsene Menschen zu töten. Die Substanz blockiert die spannungsaktivierten Natriumkanäle der Nervenzellen, so dass keine Nervenimpulse mehr weitergeleitet werden. Die Konsequenz sind Lähmungen der Muskeln, unter anderem der Atemmuskulatur. Ein Gegengift gibt es nicht. Aber wenn das Opfer beatmet wird, lässt der Effekt nach einer Weile nach. Der Oktopus stellt das Gift nicht selbst her, sondern gewinnt es aus Bakterien. Wie das im Detail funktioniert, ist nicht geklärt.