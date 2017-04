Alles begann 1927 mit dem Physikprofessor Thomas Parnell, der in seinem Labor an der University of Queensland in Brisbanein einen versiegelten Trichter goss. Anschließend wartete er drei Jahre, bis sich das Material abgekühlt und gesetzt hatte. 1930 öffnete er den Verschluss, doch erst acht Jahre später löste sich derder teerartigen Substanz und plumpste in das Becherglas darunter, zu dem sich weitere neun Jahre später ein zweiter gesellte. Schnelle sieben Jahre später – Parnell war inzwischen verstorben – folgte ein dritter Tropfen, bevor 1961 Physiker John Mainstone die Beobachtung übernahm. Er erlebte bislang immerhin fünf Abstürze und den Aufstieg des Experiments zurmit. Live gesehen hat aber noch nie jemand einen Tropfensturz: Ein Tropfen benötigt zwar sieben bis zwölf Jahre, um zu wachsen, er fällt aber in nur Zehntelsekunden – beim bisher letzten Mal streikte die Aufzeichnungskamera. Mehr Glück hatten Kollegen am Trinity College in Dublin, die einen solchen seltenen Fall tatsächlich aufzeichnen konnten.