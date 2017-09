Arsen und andere Schwermetalle, dazu Wasser so sauer wie Batteriesäure: In den Abwässern von Bergwerken wie der Iron Mountain Mine in Kalifornien vermutet wohl kaum jemand Leben. In dem Bergwerk fördert man seit Beginn des 19. Jahrhunderts sulfidische Metallerze wie Pyrit – die sich durch Oxidation in Schwefelsäure verwandeln und weitere giftige Metalle aus dem Gestein herauslaugen. Tatsächlich aber blüht tief in der Mine das Leben: Ein Biofilm aus Archaeen und Bakterien bedeckt einen See dieser Minenabwässer; eine eigentümliche Lebensgemeinschaft, die davon lebt, zur Energiegewinnung Eisen oder Schwefel zu oxidieren. Dieses Ökosystem erschließt sich sogar neue Ressourcen, indem es aktiv dazu beiträgt, weiteres Erz aufzulösen. Solche Lebensgemeinschaften funktionieren sogar hunderte Meter tief im Berg, fernab vom Sonnenlicht.