Zu den vielleicht berühmtesten Fällen von wiedergefundenen Tieren gehören die neuseeländischen Takahe (Porphyrio hochstetteri) – eine flugunfähige Rallenart, die etwa gänsegroß wird und damit die größte Ralle der Erde darstellt. Wie viele andere flugunfähige Vögel auf Inseln wurden die Takahe leichte Beute von Menschen und eingeschleppten Fressfeinden, an die sie sich im Lauf ihrer Evolution nicht anpassen konnten. Dazu kamen Lebensraumzerstörungen und neu eingeführte Nahrungskonkurrenten, denen die Rallen kaum etwas entgegenzusetzen hatten. Wenige Jahrhunderte nach Ankunft der Maori und später der Europäer waren die Takahe aus weiten Teilen ihres einstigen Verbreitungsgebiets verschwunden; nach 1894 galten die Vögel sogar als ausgestorben. 1948 allerdings entdeckte Geoffrey Orbell in einem entlegenen Hochtal der neuseeländischen Alpen tatsächlich Überlebende: Rund 400 Rallen hatten überdauert, doch selbst hier war ihre weitere Existenz fraglich. Säugetiere fraßen ihnen die Nahrung weg, so dass ihre Anzahl 1982 schließlich auf einen Tiefststand von 118 Tieren sank. Danach begann ein großes Rettungsprogramm: Invasive Pflanzenfresser wurden abgeschossen, Raubtiere bekämpft und Takahe im Zoo nachgezüchtet. Heute streifen wieder mehr als 300 Vögel durch das Gebirge, weitere Tiere befinden sich in Zuchtanlagen. Und die Neuseeländer versuchen die Takahe an anderer Stelle auszuwildern, wo sie in großen, von Zäunen gesicherten Reservaten neue Bestände bilden sollen.