Lange hatten Wissenschaftler gedacht, in Höhlen herrsche ein sehr konstantes Klima und die Temperatur dort ändere sich im Jahresverlauf kaum. Das gilt mittlerweile nur noch bedingt: Auch in Höhlen gibt es tages- und jahreszeitliche Schwankungen. In manchen Höhlen kann es im Winter sogar so kalt werden, dass sich dort Eis bildet, das bis lange in den Frühling hinein besteht – wie etwa in den Höhlen der Shawangunk Ridge im US-Bundesstaat New York. In diesen lebt ein Flohkrebs der Art Stygobromus allegheniensis, der erst vor wenigen Jahren entdeckt worden war und der es sogar überlebt, wenn er komplett eingefroren wird (was Speläologen ebenfalls nicht erwartet hatten, weil Höhlen ja eigentlich so ein ausgeglichenes Klima haben sollten). Wie viele andere Höhlenbewohner haben die Krustentiere ihre Augen zurückgebildet. Doch verfügen sie über Lichtsensoren, die zwischen hell und dunkel unterscheiden können: Bei Bedarf steuern sie damit in die Finsternis zurück.