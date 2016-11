Der Begriff Kinderkrankheit verleiht den Masern bei großen Teilen der hiesigen Bevölkerung eine eher harmlose Aura, zumal die meisten Erkrankten sich wieder erholen. Allerdings sollte man das Virus nicht unterschätzen: Laut dem Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME) starben im Jahr 2013 weltweit etwa 100 000 Menschen an Masern, in den 1980er Jahren waren es sogar noch etwa zweieinhalb Millionen Maserntote. Ursache ist die extrem hohe Ansteckungsrate. In einer ungeschützten Bevölkerung würde jeder Infizierte im Durchschnitt 15 bis 18 weitere Menschen anstecken. Diese enorme Reichweite des Virus führt dazu, dass die Masern selbst innerhalb einer überwiegend geimpften Bevölkerung immer wieder Ausbrüche verursachen. Gefährlich sind die Masern vor allem, weil sie bei etwa einem Viertel der Infizierten nicht dem klassischen Muster folgen: Besonders bei immungeschwächte Personen ist der Anteil schwerer Komplikationen sehr hoch. Aber auch ansonsten Gesunde können Nebenwirkungen von Lungen- oder Mittelohrentzündungen bis hin zu schweren, oft tödlichen Enzephalitiden bekommen. Die Sterblichkeit an Masern ist in den Industrieländern mit deutlich unter einem Prozent sehr niedrig, in weniger geschützten Gesellschaften mit unzureichender medizinischer Versorgung kann sie auf 10 bis 30 Prozent steigen.