3I/ATLAS: Der interstellare Besucher im Visier der Raumsonde JUICE

Der interstellare Besucher im Porträt

Auf diesem Bild der Raumsonde JUICE (englisch: Jupiter Icy Moons Explorer) lässt sich gut erkennen, warum Kometen auch »Haarsterne« genannt werden. Bei den nach oben gerichteten »Haaren« handelt es sich um eine Vielzahl von Staubschweifen, die vom eigentlichen, festen Kometenkern ausgehen. Dieser ist in der Aufnahme nicht sichtbar. Er verbirgt sich im etwas überbelichteten Kopf des Kometen, der sogenannten Koma. Die Staubschweife entstehen durch die Einwirkung der Wärmestrahlung der Sonne, deren Position relativ zum Kometen durch den gelben Pfeil angegeben ist.

Durch die Einwirkung der Sonnenwärme heizt sich der Kometenkern auf, sodass dessen Eismassen auftauen und sofort in die Gasphase übergehen – ein Vorgang, den man auch Sublimation nennt. Das Gas reißt dabei Staubpartikel und größere Brocken von der Oberfläche des festen Kerns mit sich. Unter dem Einfluss der Sonnenstrahlung werden die Partikel durch den Lichtdruck relativ zum Kometen verschoben und bilden dabei ausgeprägte Staubschweife aus. Der Komet selbst bewegt sich in Richtung des blauen Pfeils über den Sternenhimmel.