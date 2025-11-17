3I/ATLAS: Interstellarer Komet jetzt auch von Deutschland aus sichtbar

Den interstellaren Besucher im Blick

Der interstellare Besucher 3I/ATLAS ist ab sofort nicht mehr nur Raumsonden oder Großteleskopen vorbehalten, er kommt nun auch in die Reichweite von Amateurteleskopen. Dieses Bild des interstellaren Kometen nahm Pater Christoph Gerhard von der Abtei Münsterschwarzach im Maintal östlich von Würzburg auf. Er setzte hierfür ein 30-Zentimeter-Teleskop ein und belichtete insgesamt neun Minuten.

Auf dem Bild lassen sich der lange, unregelmäßige Gasschweif, der aus geladenen Atomen, also Ionen besteht, und eine Andeutung des Staubschweifs, der annähernd in die Gegenrichtung zeigt, erkennen. Er zeigt etwa in Richtung »20 Uhr«. Der unregelmäßige Ionenschweif weist auf Schwankungen im solaren Magnetfeld hin, das durch den Sonnenwind transportiert wird, und zeitliche Unterschiede in der Gasförderung vom Kometenkern. Der Gegenschweif entsteht durch unsere Perspektive beim Blick auf den Kometen, wir schauen sozusagen von »hinten« in den Kometen hinein. Tatsächlich ist auch der Staubschweif von der Sonne abgewandt.