Asteroiden: Der 40 000. erdnahe Asteroid entdeckt

Von den 40 000 NEAs werden etwa 2000 Objekte als potenziell gefährlich für die Erde eingeschätzt. Bei ihnen besteht also eine geringe Wahrscheinlichkeit, dass sie eines fernen Tages auf unserem Planeten einschlagen könnten. Von den erdnahen Asteroiden, die mehr als einen Kilometer groß sind, dürften die meisten bereits bekannt sein. Daher liegt das Hauptaugenmerk der Suchprogramme auf Himmelskörpern mit Durchmessern zwischen 100 und 300 Metern. Hier geht die ESA davon aus, dass derzeit nur etwa ein Drittel von ihnen entdeckt wurden. Bei ihrem Einschlag könnten sie regional beträchtlichen Schaden anrichten, insbesondere wenn sie eine Großstadt wie Berlin träfen.

Derzeit gibt keiner der 40 000 Himmelskörper Anlass zur Sorge: Es ist keiner bekannt, der in überschaubarer Zukunft die Erde als Zielobjekt hat. Aber sehr enge Vorbeiflüge sind möglich, wie zum Beispiel am 13. April 2029 (natürlich ein Freitag), wenn sich der rund 375 Meter große Asteroid (99942) Apophis bis auf 32 000 Kilometer der Erde annähert. Er kommt uns somit näher als die Satelliten auf der geostationären Bahn in 36 000 Kilometern Höhe. Das könnte Sie auch interessieren: Sterne und Weltraum Kometen und Asteroiden