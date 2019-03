Roter Planet: Abend will es wieder werden … auf dem Mars

Sonnenuntergang auf dem Mars

Am Abend des 10. März 2019 blickte die Kamera am Roboterarm der Raumsonde InSight direkt nach Westen und nahm eine Sequenz von Bildern auf, auf denen die am Horizont herabsinkende Sonne zu sehen ist. Daraus fertigte der Amateurbildbearbeiter und Weltraumkünstler Don Davis ein Video an, das den Sonnenuntergang direkt zeigt. Die Marsatmosphäre ist nach dem globalen Staubsturm im letzten Jahr noch immer recht staubhaltig, so dass nur beige Farbtöne zu sehen sind, kein prächtiges Abendrot wie bei uns auf der Erde. Bei klarer Luft geht die Sonne auf dem Mars übrigens mit blauen Farben unter.