Artemis-Programm: Die Rakete für den nächsten Mondflug steht bereit

Auf zum Mond!

Im Verlauf des 17. Januar 2026 transportierte die US-Raumfahrtbehörde NASA ihre SLS-Rakete zur Startrampe 39B des Kennedy Space Center am Cape Canaveral in Florida, wo sie nach unserer Zeit am 18. Januar ankam. Mit einer Geschwindigkeit von 1,3 Kilometern pro Stunde fuhr der riesige Kettentransporter, der sogenannte Crawler, die Rakete mitsamt Startturm auf die Rampe mit dem Flammengraben für die Raketenabgase beim Start. Die Startrampen 39A und 39B stammen noch aus den 1960er-Jahren und wurden ursprünglich für die Saturn-V-Raketen der Apollo-Mondflüge erbaut. Nun wird eine Vielzahl an Tests durchgeführt werden, um sicherzustellen, dass sowohl die Rakete als auch die Orion-Raumkapsel fit für den Mondflug sind.

Der Start kann frühestens ab dem 6. Februar erfolgen – vorausgesetzt, es treten keine technischen Probleme auf, wie sie bereits den Erststart des SLS (Space Launch System) im Jahr 2022 begleiteten und damals zu monatelangen Verzögerungen führten. Einer der wichtigsten Tests ist ein sogenannter Probe-Countdown, der mit vollständig betankter Rakete, aber ohne Mannschaft an Bord, durchgeführt wird. Diese Generalprobe wird als Wet Dress Rehearsel (WDR) bezeichnet und spielt den gesamten Countdown mit Betankung der Rakete bis 31 Sekunden vor dem Start durch. Erst wenn der WDR erfolgreich ist, kann die NASA den Flug zum Mond durchführen.