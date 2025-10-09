Asteroidensonde: TianWen-2 fotografiert sich und die Erde
Ein Selfie von Chinas Asteroidensonde TianWen-2
Seit Mai 2025 befindet sich die chinesische Asteroidensonde TianWen-2 auf dem Weg zu ihrem Zielobjekt, dem erdnahen Asteroiden Kamo'oalewa, den sie Mitte nächsten Jahres erreichen soll. Nach der Ankunft ist geplant, von diesem Himmelskörper Gesteinsproben zu entnehmen. Bis zu 100 Gramm soll die Sonde zur Erde transportieren. Dafür ist TianWen-2 mit einer Rückkehrkapsel für den Atmosphäreneintritt ausgerüstet, der helle Doppelkegel auf dem Bild oberhalb der Erde. Das Bild wurde kurz nach dem Start aufgenommen und am 1. Oktober 2025 veröffentlicht.
Der Asteroid Kamo'oalewa ist zwischen 40 und 100 Meter groß und gehört zu den Quasimonden der Erde. Diese halten sich im näheren Umfeld unseres Planeten auf, sind aber gravitativ nicht an die Erde gebunden. Zudem können sie nach längeren Phasen wieder aus dem irdischen Umfeld in den interplanetaren Raum eintreten.
Bei Kamo'oalewa wird vermutet, dass er ein Bruchstück unseres Mondes ist, das vor langer Zeit durch einen großen Einschlag auf dem Erdtrabanten herausgesprengt wurde und in den interplanetaren Raum entwich. Das legen zumindest spektrale Untersuchungen nahe. Diese Frage dürfte durch die Untersuchungen der Sonde vor Ort und durch die Gesteinsproben wohl endgültig geklärt werden.
TianWen-2 soll nach seiner Ankunft den Asteroiden für rund sieben Monate erkunden, bevor dann die Probenentnahme erfolgt. Im Sommer 2028 soll die Sonde zur Erde zurückkehren und bei einem Vorbeiflug die Rückkehrkapsel abwerfen. Danach fliegt sie weiter in den interplanetaren Raum und wird ab dem Jahr 2034 den Hauptgürtelkometen 311P/PanSTARRS erkunden, falls ihre Technik so lange durchhält.
