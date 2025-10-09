Asteroidensonde: TianWen-2 fotografiert sich und die Erde

Ein Selfie von Chinas Asteroidensonde TianWen-2

Seit Mai 2025 befindet sich die chinesische Asteroidensonde TianWen-2 auf dem Weg zu ihrem Zielobjekt, dem erdnahen Asteroiden Kamo'oalewa, den sie Mitte nächsten Jahres erreichen soll. Nach der Ankunft ist geplant, von diesem Himmelskörper Gesteinsproben zu entnehmen. Bis zu 100 Gramm soll die Sonde zur Erde transportieren. Dafür ist TianWen-2 mit einer Rückkehrkapsel für den Atmosphäreneintritt ausgerüstet, der helle Doppelkegel auf dem Bild oberhalb der Erde. Das Bild wurde kurz nach dem Start aufgenommen und am 1. Oktober 2025 veröffentlicht.

Der Asteroid Kamo'oalewa ist zwischen 40 und 100 Meter groß und gehört zu den Quasimonden der Erde. Diese halten sich im näheren Umfeld unseres Planeten auf, sind aber gravitativ nicht an die Erde gebunden. Zudem können sie nach längeren Phasen wieder aus dem irdischen Umfeld in den interplanetaren Raum eintreten.