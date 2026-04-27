Fußballmolekül: Brutstätte für Fußballmoleküle

Eine Quelle für Fußballmoleküle

Rund 10 000 Lichtjahre von uns entfernt im südlichen Sternbild Altar (lateinisch: Ara) befindet sich der Planetarische Nebel Tc 1, der Überrest eines sterbenden Sterns von etwas mehr als einer Sonnenmasse. Er wurde hier mit dem James-Webb-Teleskop (JWST) in unterschiedlichen infraroten Wellenlängen mit dem Instrument MIRI aufgenommen. Der abgedeckte Bereich liegt zwischen 5,6 und 25,5 Mikrometern. Es ist das bislang detailreichste Infrarotbild dieses Planetarischen Nebels und erlaubt Einblicke in seine Struktur.