Corona-Australis-Molekülwolke: Zwischen Staub und Sternenlicht

Gleich darunter zeigt sich der spiralförmige Ausfluss des Herbig-Haro-Objekts HH 100. Hier wird heißes, ionisiertes Gas von einem ebenfalls entstehenden Stern, einem Protostern, abgestoßen. Dort, wo es auf das umgebende interstellare Medium trifft, bilden sich Stoßfronten, die das umliegende Gas aufleuchten lassen.

Rechts oberhalb des Doppelsternsystems fallen ausgedehnte, bläulich leuchtende Gaswolken ins Auge, die Reflexionsnebel NGC 6726 und 6727. Das Licht von neugeborenen Sternen in deren Innerem wird an Staubteilchen gestreut und reflektiert. Dabei wird der kurzwellige Anteil stärker gestreut, sodass die Nebel in blaues Licht getaucht werden. Auch der am unteren Bildrand befindliche Reflexionsnebel IC 4812 fällt in diese Kategorie und wird von den beiden nur scheinbar nahe stehenden Sternen HD 176269 und HD 176270 beleuchtet.

Der blaue Schein kontrastiert eindrucksvoll mit den tiefschwarzen Staubbändern, die sich durch die Molekülwolke ziehen. In diesen verbergen sich zahlreiche weitere Protosterne, T-Tauri-Sterne und möglicherweise Planeten. Aus diesem Grund ist die Corona-Australis-Molekülwolke auch ein beliebtes Beobachtungsziel moderner Observatorien wie des Atacama Large Millimeter Array oder des James-Webb-Weltraumteleskops. Deren Instrumente können den kosmischen Staub durchdringen.