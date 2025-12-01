3I/ATLAS: Der interstellare Besucher ist giftig

Eine giftige Schönheit: interstellarer Komet 3I/ATLAS

Wunderschön anzusehen ist er, der interstellare Besucher 3I/ATLAS, der hier von den Amateurbeobachtern Michael Jäger und Gerald Rhemann von Weißenkirchen in der Wachau (Österreich) am 19. November 2025 im Sternbild Jungfrau fotografiert wurde. Allerdings hat diese kosmische Schönheit einen Haken: Die Gase um den Kern des Kometen enthalten potente Gifte. Mit dem ALMA-Teleskop in Chile wurden dort Blausäure (HCN) und Methanol (CH 3 OH)nachgewiesen, die beim Einatmen tödlich wirken würden. Doch dafür müsste man sich schon auf dem Kern des Kometen aufhalten und selbst dort würde der »Luftdruck« der Gase einem guten Vakuum entsprechen. Ohne Raumanzug ginge also nichts.

Sehr schön zeigt das Bild die wichtigsten Einzelheiten eines typischen Kometen, den grünlichen Kopf um den Kern, die Koma, den langgezogenen, bläulichen Ionenschweif und eine Andeutung eines kurzen Staubschweifs auf der Position »8 Uhr«. Er erscheint hier als »Gegenschweif«, der scheinbar der Bewegungsrichtung um die Sonne entgegenweist. Dies ist jedoch nur eine Frage der Perspektive, von der Erde aus sehen wir 3I/ATLAS derzeit von »hinten«, von der Sonne aus gesehen weisen beide Schweife vom Tagesgestirn weg.