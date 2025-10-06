Milchstraßensystem: Die Scheibe unserer Galaxis ist verbogen und wellig

Die Welle zeigt sich im Bild durch rote und blaue Punkte, die für die Positionen von Sternen stehen. Rote Punkte zeigen Sterne an, die sich oberhalb der Scheibe befinden, blaue Sterne dagegen unterhalb. Zudem lässt sich die seit Langem bekannte Verbiegung erkennen; am linken Rand weist sie nach oben, am rechten nach unten.

Die Daten von Gaia enthalten die Bewegungen von mehr als zwei Milliarden Sternen in den drei Dimensionen des Raums und zusätzlich die dazugehörigen Geschwindigkeiten der Sterne, ebenfalls in allen drei Raumrichtungen. Aus diesen Daten ergibt sich, dass sich die neuentdeckte Welle mindestens über 30 000 Lichtjahre, aber vielleicht auch bis zu 65 000 Lichtjahre vom galaktischen Zentrum ausbreitet (zum Vergleich: Der Durchmesser unseres Milchstraßensystems wird mit 100 000 Lichtjahren angegeben).

Was diese gigantische Welle aber erzeugt hat, ist bislang unbekannt. Eine Möglichkeit wäre die Kollision der Galaxis mit einer Zwerggalaxie vor längerer Zeit. Sie wäre also der »Stein«, der in den »Milchstraßenteich« hineingefallen ist.