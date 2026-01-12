Weltraumteleskop Euclid: Scheinbares Duo in der Kleinen Wasserschlange

Die glitzernde Spiralgalaxie NGC 646

Am südlichen Sternenhimmel im eher unauffälligen Sternbild Kleine Wasserschlange (lateinisch Hydrus) befindet sich die Balkenspiralgalaxie NGC 646. Die etwa 392 Millionen Lichtjahre von uns entfernte Welteninsel wurde mit dem Weltraumteleskop Euclid bei seiner systematischen Durchmusterung von einem Drittel des gesamten Firmaments aufgenommen. Sie zeigt sich so, wie sie vor 392 Millionen Jahren aussah, also etwa 200 Millionen Jahre bevor die ersten Dinosaurier über die Erde stapften.

NGC 646 ist eine Balkenspirale, sie weist zwei ausgeprägte lange Spiralarme und einen in diesem Bild annähernd senkrecht stehenden Balken aus Sternen auf, in dem sich das Galaxienzentrum befindet. In den Spiralarmen zeigen sich viele bläuliche Punkte, dies sind massereiche Sterne, die so heiß sind, dass sie ihre Strahlung überwiegend im blauen Licht und im Ultravioletten abgeben. Näher zum Kernbereich hin überwiegen dagegen gelbliche Farbtöne, die auf massearme, langlebige Sterne ähnlich unserer Sonne hinweisen.