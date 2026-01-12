Weltraumteleskop Euclid: Scheinbares Duo in der Kleinen Wasserschlange
Die glitzernde Spiralgalaxie NGC 646
Am südlichen Sternenhimmel im eher unauffälligen Sternbild Kleine Wasserschlange (lateinisch Hydrus) befindet sich die Balkenspiralgalaxie NGC 646. Die etwa 392 Millionen Lichtjahre von uns entfernte Welteninsel wurde mit dem Weltraumteleskop Euclid bei seiner systematischen Durchmusterung von einem Drittel des gesamten Firmaments aufgenommen. Sie zeigt sich so, wie sie vor 392 Millionen Jahren aussah, also etwa 200 Millionen Jahre bevor die ersten Dinosaurier über die Erde stapften.
NGC 646 ist eine Balkenspirale, sie weist zwei ausgeprägte lange Spiralarme und einen in diesem Bild annähernd senkrecht stehenden Balken aus Sternen auf, in dem sich das Galaxienzentrum befindet. In den Spiralarmen zeigen sich viele bläuliche Punkte, dies sind massereiche Sterne, die so heiß sind, dass sie ihre Strahlung überwiegend im blauen Licht und im Ultravioletten abgeben. Näher zum Kernbereich hin überwiegen dagegen gelbliche Farbtöne, die auf massearme, langlebige Sterne ähnlich unserer Sonne hinweisen.
Dieses Bild enthält auch eine optische Täuschung, denn nur scheinbar steht die scheibenförmige Galaxie PGC 6014 unmittelbar links neben NGC 646. Tatsächlich trennen die beiden Galaxien rund 45 Millionen Lichtjahre, PGC 6014 steht uns mit 347 Millionen Lichtjahren Distanz näher. Sie ist also nicht für die lang gestreckte Form von NGC 646 verantwortlich; sie ist viel zu weit weg, als dass ihre Schwerkraft auf die Balkenspirale einwirken könnte.
Im Dezember 2026 werden die Europäische Weltraumagentur ESA und das Euclid-Konsortium die ersten Messdaten vorstellen, die sich über 1900 Quadratgrad am Himmel erstrecken. Dies entspricht 14 Prozent der gesamten Durchmusterung. Die Daten dürften einige Hunderttausend Galaxien am Himmel enthüllen.
Wenn Sie inhaltliche Anmerkungen zu diesem Artikel haben, können Sie die Redaktion per E-Mail informieren. Wir lesen Ihre Zuschrift, bitten jedoch um Verständnis, dass wir nicht jede beantworten können.