Euclid: Sternenkinderstube im Orion

Sternenkindergarten LDN 1641

Etwa 1300 Lichtjahre von uns entfernt im Sternbild Orion befindet sich die Dunkelwolke LDN 1641. Im Visuellen sind an dieser Stelle nur wenige Sterne vor einer dunklen Staubansammlung zu erkennen. Das ändert sich aber, wenn man diese Himmelsregion im Infraroten wie hier mit dem europäischen Weltraumteleskop Euclid betrachtet. Dessen Instrument NISP, das Near-Infrared Spectrometer and Photometer, arbeitet im Wellenlängenbereich von 900 bis 2000 Nanometern (milliardstel Metern). Hier ist der dunkle Staub transparent und erlaubt somit detaillierte Einblicke in das Innere von LDN 1641.

Es zeigt sich, dass die Dunkelwolke keine passive Ansammlung aus Gas und Staub ist, sondern dass in ihr Sterne aktiv entstehen. Es finden sich zahlreiche junge Sterne, die noch durch ihre Kokons aus Staub schimmern, in denen sie sich vor wenigen Millionen Jahren bildeten. Manche von ihnen stoßen Material aus, ein typisches Verhalten von Jungsternen, die dabei sind, in ihrem Inneren die Fusion von Wasserstoff zu Helium in Gang zu bringen, die Energiequelle der meisten Sterne. In diesem Infrarotfalschfarbenbild erscheinen diese Objekte magentafarben.