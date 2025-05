Europa Clipper: Europa Clipper kartiert den Mars im Infraroten

Temperaturkarte des Mars

Bei ihrem Vorbeiflug am 1. März 2025 kam die Jupitersonde Europa Clipper bis auf 884 Kilometer an den Mars heran und nahm dabei 18 Minuten lang mit der Infrarotkamera E-THEMIS 1080 Bilder des Roten Planeten im Infraroten auf. Diese zeigen die Temperaturverteilung auf der Marsoberfläche. Hiermit ließ sich die Infrarotkamera für ihren Einsatz beim Jupitermond Europa ab dem Jahr 2030 kalibrieren. Die roten Gebiete auf dem Bild haben eine Temperatur von 0 Grad Celsius, während die violetten Regionen kalte –125 Grad Celsius aufweisen. Der Nordpol des Mars ist sogar so kalt, dass E-THEMIS von dort in diesem Spektralbereich keine Strahlung auffing und er somit schwarz erscheint.

Da der Mars nach der Erde der am intensivsten erkundete Planet des Sonnensystems ist, bot es sich an, die Kamera an diesem bekannten Himmelskörper zu testen. Die im Visuellen arbeitende Hauptkamera befindet sich noch hinter ihrer Schutzabdeckung, die aus Sicherheitsgründen erst 2027 geöffnet werden soll, wenn die Sonde den Asteroidengürtel hinter sich gelassen hat. So soll vermieden werden, dass interplanetarer Staub das Gerät schädigt.