Exoplaneten: Ein Baby-Planet direkt in seiner Wiege gesichtet

Der Exoplanet WISPIT 2 in der Scheibe um seinen Stern

Im Sternbild Adler, rund 433 Lichtjahre von uns entfernt, befindet sich ein junger Stern, der noch von einer Scheibe aus Gas und Staub umgeben ist. Sie stammt aus seiner Entstehungszeit. Dies wäre nichts Besonderes, wäre nicht mit dem Very Large Telescope der Europäischen Südsternwarte ESO in Chile in der Scheibe ein Exoplanet direkt entdeckt worden. Dieser Planet mit der Bezeichnung WISPIT 2b hat etwa die Größe von Jupiter in unserem Sonnensystem und kommt auf rund fünf Jupitermassen, was ungefähr 1500 Erdmassen entspricht. Die Abkürzung WISPIT steht für »Wide Separation Planets in Time«, ein Programm zur gezielten Suche nach Exoplaneten, die ihr Zentralgestirn in weitem Abstand umkreisen und noch jung sind.

Der Planet umrundet sein Zentralgestirn innerhalb der Akkretionsscheibe aus Gas und Staub, in welcher er sich gebildet hat. Der Stern und sein Planet sind nur etwa fünf Millionen Jahre alt, sodass WISPIT 2b noch sehr heiß ist und im nahen Infraroten recht hell leuchtet. Er befindet sich in einem Abstand von 56 Astronomischen Einheiten (AE) zu seinem Stern, also der 56-fachen Entfernung der Erde zur Sonne, und hält sich in einer auffälligen dunklen Lücke in der Akkretionsscheibe auf, die sich bis zu 380 AE um den Stern erstreckt.