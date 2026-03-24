Exoplaneten: Zwei Baby-Planeten um den Stern WISPIT 2

Die Scheibe um WISPIT 2 mit zwei Jungplaneten

Im Sternbild Adler (lateinisch: Aquila) befindet sich ein junger Stern mit der Bezeichnung WISPIT 2, von dem uns rund 430 Lichtjahre trennen. Die Abkürzung WISPIT steht für das Programm »WIde Separation Planets In Time«. In dessen Rahmen wird gezielt nach sich gerade bildenden oder bereits entstandenen Planeten gesucht, die sich in Gas- und Staubscheiben um junge Sterne verstecken. WISPIT 2 ist ein T-Tauri-Stern, dessen Alter auf nur circa fünf Millionen Jahre geschätzt wird, etwa ein Tausendstel des Alters unseres Sonnensystems. T-Tauri-Sterne stehen kurz davor, sich zu einem Hauptreihenstern wie unsere Sonne zu entwickeln.

Das Infrarotbild wird von einer Scheibe aus Gas und Staub um den jungen Stern dominiert, dessen strahlendes Licht hier mit einer Maske ausgeblendet wird. Damit wird verhindert, dass der Stern das schwache Licht seiner Staubscheibe überstrahlt. In dieser befinden sich ausgeprägte Lücken, die hier mit dem abbildenden Präzisionsspektrografen SPHERE am Very Large Telescope der ESO in Chile sichtbar werden. Außerdem zeigen sich zwei helle, deutlich vernehmbare Punkte. Dies sind zwei junge Planeten, die noch ungefähr 1500 Grad Celsius heiß sind und daher im Infraroten hell leuchten. Für diese Kompositaufnahme wurden Beobachtungsdaten von beiden Planeten zu zwei unterschiedlichen Zeitpunkten in einem Bild kombiniert.