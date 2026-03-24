Exoplaneten: Zwei Baby-Planeten um den Stern WISPIT 2
Die Scheibe um WISPIT 2 mit zwei Jungplaneten
Im Sternbild Adler (lateinisch: Aquila) befindet sich ein junger Stern mit der Bezeichnung WISPIT 2, von dem uns rund 430 Lichtjahre trennen. Die Abkürzung WISPIT steht für das Programm »WIde Separation Planets In Time«. In dessen Rahmen wird gezielt nach sich gerade bildenden oder bereits entstandenen Planeten gesucht, die sich in Gas- und Staubscheiben um junge Sterne verstecken. WISPIT 2 ist ein T-Tauri-Stern, dessen Alter auf nur circa fünf Millionen Jahre geschätzt wird, etwa ein Tausendstel des Alters unseres Sonnensystems. T-Tauri-Sterne stehen kurz davor, sich zu einem Hauptreihenstern wie unsere Sonne zu entwickeln.
Das Infrarotbild wird von einer Scheibe aus Gas und Staub um den jungen Stern dominiert, dessen strahlendes Licht hier mit einer Maske ausgeblendet wird. Damit wird verhindert, dass der Stern das schwache Licht seiner Staubscheibe überstrahlt. In dieser befinden sich ausgeprägte Lücken, die hier mit dem abbildenden Präzisionsspektrografen SPHERE am Very Large Telescope der ESO in Chile sichtbar werden. Außerdem zeigen sich zwei helle, deutlich vernehmbare Punkte. Dies sind zwei junge Planeten, die noch ungefähr 1500 Grad Celsius heiß sind und daher im Infraroten hell leuchten. Für diese Kompositaufnahme wurden Beobachtungsdaten von beiden Planeten zu zwei unterschiedlichen Zeitpunkten in einem Bild kombiniert.
Der äußere von ihnen, mit der Bezeichnung WISPIT 2b, wurde bereits im Jahr 2025 entdeckt. Neu dagegen ist der Planet weiter innen mit der Bezeichnung WISPIT 2c; er wurde erst kürzlich von einem Forscherteam um Richelle van Capelleveen vom niederländischen Leiden Observatory aufgespürt. Wie sein äußerer Bruder hält er sich in einer der Lücken in der Staubscheibe auf. Tatsächlich sind die beiden Planeten für diese Lücken verantwortlich, da sie das dort befindliche Gas und den Staub bei ihrer Entstehung aufgesammelt haben.
Der äußere Planet umrundet das Zentralgestirn in einer Entfernung von 57 Astronomischen Einheiten; das entspricht etwa der doppelten Entfernung des sonnenfernsten Planeten Neptun. Sein inneres Gegenstück umläuft den Stern in 15 Astronomischen Einheiten, was ihn zwischen Saturn und Uranus in unserem Sonnensystem platzieren würde. Möglicherweise befinden sich weiter innen zum Stern noch weitere Planeten, die sich mit SPHERE bislang nicht auffinden lassen.
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