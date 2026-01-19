Galaxien: Aktive Sternentstehung in der Zwerggalaxie Markarian 178

Sternen-Action in Markarian 178

Etwa 13 Millionen Lichtjahre von der Erde entfernt im Sternbild Großer Bär befindet sich die Zwerggalaxie Markarian 178, die hier mit dem Weltraumteleskop Hubble im Detail zu sehen ist. Das Bild setzt sich aus Einzelbelichtungen durch schmalbandige Filter im Visuellen und im nahen Infraroten zusammen und vermittelt daher einen Eindruck, der dem menschlichen Seheindruck recht nahekommt. Die hohe räumliche Auflösung erlaubt es, die Galaxie in Einzelsterne aufzulösen; die Welteninsel erstreckt sich immerhin über eine Länge von etwa 5700 Lichtjahren. Damit ist sie allerdings ein Zwerg im Vergleich zu unserem Milchstraßensystem, dessen Scheibe einen Durchmesser von bis zu 150 000 Lichtjahren erreicht.

Auffällig ist, dass viele der hellen Sterne in einem bläulichen Licht leuchten. Dabei handelt es sich um massereiche und damit heiße Sterne, die ihre Strahlung überwiegend im Ultravioletten und im blauen Licht abgeben. Diese Sterne der Spektralklassen O und B sind allerdings wahre Verschwender. Sie fusionieren den Wasserstoff in ihrem Inneren in solch großen Mengen, dass ihnen trotz der großen Masse nur wenige Millionen Jahre vergönnt sind, bis sie sich zu Roten Überriesen aufblähen und schließlich in Supernova-Explosionen vergehen.