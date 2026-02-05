Galaxien: Eine ungewöhnliche Welteninsel
NGC 7722 im Sternbild Pegasus
Etwa 187 Millionen Lichtjahre von uns entfernt im Sternbild Pegasus, dem Himmelsviereck, befindet sich die linsenförmige (lentikuläre) Galaxie NGC 7722. Sie wurde hier mit dem Weltraumteleskop Hubble (HST) im Detail aufgenommen. Eine linsenförmige Galaxie ist ein Mittelding zwischen einer Spiralgalaxie mit ihren ausgeprägten Armen und einer elliptischen Galaxie, die als ellipsen- oder kugelförmige Sternansammlung kaum Strukturen zeigt. Solche Galaxien sind deutlich seltener als die vorgenannten Typen – nicht zuletzt, weil sie sich in vielen Fällen nur schwer von elliptischen Galaxien unterscheiden lassen.
NGC 7722 verfügt nicht über lang gestreckte Spiralarme, weist aber einen ausgedehnten Halo aus Milliarden von Sternen auf, dessen Dichte mit zunehmendem Abstand zum Galaxienzentrum immer mehr abnimmt, vergleichbar mit elliptischen Galaxien. Gleichzeitig zeigt sie ausgeprägte Staubbänder sowie eine eng gewundene Spiralstruktur im Zentralbereich – Merkmale, die bei elliptischen Galaxien wiederum fehlen.
Solche markanten Staubstrukturen sind in linsenförmigen Galaxien nicht ungewöhnlich und bilden einen auffälligen Kontrast zum ausgedehnten Sternenhalo und hellen Zentralbereich. Wahrscheinlich gehen sie auf eine Verschmelzung mit einer anderen Galaxie in der Vergangenheit von NGC 7722 zurück. Es ist zwar noch nicht vollständig verstanden, wie sich lentikuläre Galaxien bilden; Kollisionen und gravitative Wechselwirkungen gelten jedoch als ein wesentlicher Bestandteil ihrer Genese. Sie sorgen dafür, dass bestehende Strukturen sich verändern und neuen Staub und Gas in die betroffene Galaxie einbringen.
Das Bild wurde mit der Weitfeldkamera-3 (WFC 3) an Bord des HST aufgenommen. Es entstand im Rahmen einer Suche nach Supernova-Überresten, nachdem im Jahr 2020 in NGC 7722 die Supernova SN2020SSF aufleuchtete. Von ihr ist in dieser Aufnahme allerdings nichts mehr zu sehen, sie ist längst verblasst. Das Bild entstand im Jahr 2022 und wurde erst kürzlich von der Europäischen Weltraumagentur ESA veröffentlicht.
