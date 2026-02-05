Galaxien: Eine ungewöhnliche Welteninsel

NGC 7722 im Sternbild Pegasus

Etwa 187 Millionen Lichtjahre von uns entfernt im Sternbild Pegasus, dem Himmelsviereck, befindet sich die linsenförmige (lentikuläre) Galaxie NGC 7722. Sie wurde hier mit dem Weltraumteleskop Hubble (HST) im Detail aufgenommen. Eine linsenförmige Galaxie ist ein Mittelding zwischen einer Spiralgalaxie mit ihren ausgeprägten Armen und einer elliptischen Galaxie, die als ellipsen- oder kugelförmige Sternansammlung kaum Strukturen zeigt. Solche Galaxien sind deutlich seltener als die vorgenannten Typen – nicht zuletzt, weil sie sich in vielen Fällen nur schwer von elliptischen Galaxien unterscheiden lassen.

NGC 7722 verfügt nicht über lang gestreckte Spiralarme, weist aber einen ausgedehnten Halo aus Milliarden von Sternen auf, dessen Dichte mit zunehmendem Abstand zum Galaxienzentrum immer mehr abnimmt, vergleichbar mit elliptischen Galaxien. Gleichzeitig zeigt sie ausgeprägte Staubbänder sowie eine eng gewundene Spiralstruktur im Zentralbereich – Merkmale, die bei elliptischen Galaxien wiederum fehlen.