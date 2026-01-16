Gravitationslinsen: Ein Fenster in die Frühzeit der Galaxien

Gravitationslinse im Galaxienhaufen MACS J0416

Im Rahmen des Canadian NIRISS Unbiased Cluster Survey (CANUCS) hat ein internationales Forschungsteam die erste große Datenveröffentlichung seiner Beobachtungen mit dem James-Webb-Weltraumteleskop (JWST) vorgelegt. Die Untersuchung konzentriert sich auf fünf massereiche Galaxienhaufen. Sie wirken als gewaltige Gravitationslinsen, verstärken das Licht extrem ferner Hintergrundobjekte und ermöglichen den Astronomen so, Objekte weit jenseits der technischen Grenzen zu identifizieren.

Drei der Galaxienhaufen, darunter der etwa 4,3 Milliarden Lichtjahre (z = 0,395) von der Erde entfernte MACS J0416, wurden im Folgeprogramm »JWST in Technicolor« noch einmal genauer unter die Lupe genommen. Die bestehenden Daten wurden mit präzisen Bestimmungen der Rotverschiebung bis zu z = 10,8 ergänzt und der Wellenlängenbereich der Sichtfelder mit zusätzlichen Filtern deutlich erweitert.