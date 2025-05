Infrarotastronomie: Die Mission von SPHEREx beginnt

SPHEREx blickt in den Himmel

Das Weltraumteleskop SPHEREx startete am 11. März 2025 und begann am 1. Mai mit seinen Himmelsbeobachtungen. Das Teleskop umrundet die Erde 14,5-mal pro Tag, in den nächsten 25 Monaten wird es den Himmel insgesamt viermal vollständig durchmustern. SPHEREx arbeitet in 102 unterschiedlichen infraroten Wellenlängen und setzt dafür sechs verschiedene Bildkanäle ein. Das Weltraumteleskop wird täglich 600 Aufnahmen des Himmels machen, insgesamt also 3600 Einzelbilder pro Tag.

Die Daten von SPHEREx werden mit anderen Messungen von anderen Weltraumteleskopen der NASA abgeglichen, unter anderem mit den Bildern des James Webb Space Telescope. Aus den von SPHEREx gesammelten Daten sollen präzise dreidimensionale Karten des gesamten Himmels im Infraroten entstehen, die unter anderem die Verteilung von Millionen von Galaxien wiedergeben. Im hier gezeigten Bild sieht man eine Region in unserem Milchstraßensystem, in der sich Gas und Staub befinden und sich neue Sterne bilden.