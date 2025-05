Neue Bilder vom James-Webb-Teleskop: Jupiters Nordlichter im Infraroten

Nordlichter auf Jupiter

Der größte und massereichste Planet in unserem Sonnensystem, Jupiter, hat auch ein starkes Magnetfeld. Wie sein irdisches Gegenstück sorgt es an den Magnetpolen des Riesenplaneten für ausgeprägte Polarlichter, die im Ultravioletten, Visuellen und im Infraroten leuchten. Mit dem im Infraroten arbeitenden James Webb Space Telescope (JWST) wurde nun die Nordpolarregion des Gasriesen beobachtet. Sehr deutlich tritt der Rand des Aurora-Ovals als helles Band hervor, in seinem Inneren zeigen sich weitere, schnell veränderliche Leuchterscheinungen.