Roter Planet: Raumsonde InSight macht erstes Sefie

Raumsonde InSight im Porträt

Elf Aufnahmen mussten miteinander verheiratet werden, um die Raumsonde InSight in Gänze abzubilden, wie sie auf der Oberfläche des Mars steht. InSight befindet sich seit dem 26. November 2018 in der Region Elysium Planitia, die Bilder entstanden zehn Marstage nach der Landung. Das sechseckige, kupferfarbene Gebilde in der Bildmitte ist das Gehäuse des Seismometers, das in einigen Wochen direkt auf dem Marsboden abgestellt wird. Beim silberfarbenen Ei dahinter handelt es sich um eine Schutzhaube, die über das Seismometer gestülpt werden wird. Durch die Aufnahmetechnik erscheinen die Proportionen der Sonde etwas verzerrt. Die beiden runden Fächer sind die Solarzellenausleger zur Stromversorgung.