Kometen: Der neue interstellare Besucher kommt näher

Der interstellare Komet 3I/ATLAS im Blick von Gemini North

Mit dem 8-Meter-Teleskop Gemini North auf dem Vulkan Mauna Kea in Hawaii wurde Anfang Juli 2025 der interstellare Komet 3I/ATLAS im Visuellen und im nahen Infraroten bei fünf unterschiedlichen Wellenlängenbereichen von 475 bis 1010 Nanometern (milliardstel Metern) aufgenommen. Deutlich zu erkennen ist eine Helligkeitszunahme zum Kern hin und ein kurzer Staubschweif, der in die Richtung »2 Uhr« weist. Der eigentlich feste Kern des Kometen, der Nukleus, ist in diesem Bild nicht sichtbar, seine Größe wird auf 10 bis 20 Kilometer geschätzt.

Zum Zeitpunkt der Aufnahme war 3I/ATLAS rund 465 Millionen Kilometer von uns entfernt, was der 3,1-fachen Distanz der Erde zur Sonne entspricht (3,1 Astronomische Einheiten). Am 30. Oktober wird sich der interstellare Besucher bis auf 210 Millionen Kilometer (1,4 Astronomische Einheiten) der Sonne annähern, das ist knapp innerhalb der Umlaufbahn des Roten Planeten Mars. Danach wird 3I/ATLAS am 19. Dezember 2025 der Erde bis auf 270 Millionen Kilometer (1,8 Astronomische Einheiten) nahe kommen.