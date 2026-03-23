Kometen: Ein Himmelsspektakel zu Ostern?

Härtetest im Sonnenfeuer

Der am 13. Januar 2026 entdeckte Komet C/2026 A1 (MAPS) ist auf dem Weg zu seinem Rendezvous mit der Sonne. Er gehört zur Gruppe der »Sonnenkratzer-Kometen« (englisch: sungrazer), die sich unserem Zentralgestirn extrem dicht annähern. Am 4. April werden ihn nur noch 162 000 Kilometer von der Sonnenoberfläche trennen, die Temperatur seines Kerns steigt dabei auf mehrere 1000 Grad Celsius. Diese enorme Wärmebelastung könnte dazu führen, dass sich der Komet innerhalb kürzester Zeit in eine Wolke aus Staub auflöst, wenn das ihn zusammenhaltende Eis verdampft.

Möglicherweise ist sein etwa 400 Meter großer Kern jedoch ausreichend strahlungsresistent, sodass er in Sonnennähe eine große Wolke aus Gas und Staub produziert, die sich wiederum in Schweifen anordnet. Der Komet könnte in diesem Fall so hell werden, dass er sich am Tageshimmel direkt neben der Sonne sichten lässt.