Kosmologie: Was passiert in der »Unendlichkeitsgalaxie«?

Das Forschungsteam um Pieter van Dokkum von der Yale University in Connecticut geht davon aus, dass dieses Schwerkraftmonster mit rund einer Million Sonnenmassen durch einen direkten Kollaps einer Gaswolke entstand, ohne zuvor den Umweg über massereiche Sterne zu gehen. Es bildete sich also direkt vor Ort und ging nicht aus der Verschmelzung möglicher Schwarzer Löcher in den beiden Partnergalaxien hervor. Vermutlich sorgte die Kollision der beiden Galaxien dafür, dass zwischen ihnen befindliches Gas durch Stoßwellen verdichtet wurde. Diese Kompression war vielleicht ausreichend, um einen Knoten zu bilden, aus dem dann das massereiche Schwarze Loch direkt entstand.

Alternativ könnte es ein Ausreißer aus einer anderen Galaxie sein, der dort durch eine Kollision herausgeschleudert wurde, es wäre damit nur auf der »Durchreise«. Auch ist es nicht ausgeschlossen, dass eine dritte Galaxie an der Kollision beteiligt ist und das Schwarze Loch von ihr stammt. In den beiden Kollisionspartnern wurde in den Zentren jeweils auch je ein massereiches Schwarzes Loch aufgespürt, somit sind hier drei solcher Massemonster aktiv.