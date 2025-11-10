Zwerggalaxien: Unsere galaktischen Begleiter

Schönheiten am Südhimmel

Abseits vom Band der Milchstraße ziehen am südlichen Firmament zwei silbern schimmernde Wolken die Blicke auf sich. Den Bewohnern der südlichen Hemisphäre seit Anbeginn der Zeiten bekannt, wurden sie den Europäern erst durch den Weltumsegler Ferdinand Magellan (1480–1521) nahegebracht, nach dem sie als Kleine und Große Magellansche Wolke benannt sind. Sie sind nur von der Südhalbkugel aus sichtbar.

Bei beiden Gebilden handelt es sich um Zwerggalaxien im unmittelbaren Umfeld unseres Milchstraßensystems. In der Forschung wird immer noch diskutiert, ob sie wie Monde an ihre Planeten von der Schwerkraft an unsere Galaxis gebunden sind oder ob sie uns derzeit nur sehr nahe sind. Von der Kleinen Magellanschen Wolke im Bild oben (englisches Kürzel: SMC) trennen uns rund 200 000 Lichtjahre, sie erscheint uns also so, wie sie vor 200 000 Jahren aussah. Sie hat einen Durchmesser von circa 19 000 Lichtjahren und ist demnach viel kleiner als unser Milchstraßensystem mit mindestens 100 000 Lichtjahren Durchmesser. Die Große Magellansche Wolke im Bild unten (LMC) ist etwa 163 000 Lichtjahre von uns entfernt und erstreckt sich über 32 000 Lichtjahre. Die LMC zeichnet sich durch intensive Sternentstehung aus und beherbergt den berühmten Tarantelnebel, der seinen Namen wegen seiner Form erhielt.