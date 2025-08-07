Mars: Marsrover Curiosity blickt auf Aeolis Mons

Im Hochgebirge von Aeolis Mons

Am 26. Juli 2025, also dem 4611. Marstag seit der Landung, begab sich der NASA-Marsrover Curiosity an seinen derzeitigen Aufenthaltsort an den Hängen des 5000 Meter hohen Bergs Aeolis Mons. Dieser befindet sich im Zentrum des etwa 200 Kilometer großen Einschlagkraters Gale auf dem Roten Planeten. Der eigentliche Gipfel des Bergs, der deutlich höher ist als der Mont Blanc in den Alpen, leuchtet hell über dem zerklüfteten Gebiet im Vordergrund auf, durch das sich der Rover seit mehr als einem Jahrzehnt bewegt. Es ist allerdings kein Gletschereis, das den Gipfel so hell leuchten lässt, sondern es sind helle Gesteinsschichten.

Unterhalb des Gipfels zeigt sich eine ganze Abfolge von waagerecht liegenden Gesteinsschichten, die sich über lange Zeit hinweg im Krater Gale abgelagert haben. Sie waren schon vom Orbit aus aufgefallen und führten dazu, dass Curiosity in diesen Krater für geologische Untersuchungen geschickt wurde. Die Ablagerungen entstanden vor allem vor mehr als 3,5 Milliarden Jahren, als die Marsatmosphäre wesentlich dichter als heute war und sich flüssiges Wasser auf der Marsoberfläche lange halten konnte. Die Resultate der seit 13 Jahren laufenden Mission stützen die Vorstellung, dass der Krater Gale zu dieser Zeit ein tiefer See war.