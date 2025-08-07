Mars: Marsrover Curiosity blickt auf Aeolis Mons
Im Hochgebirge von Aeolis Mons
Am 26. Juli 2025, also dem 4611. Marstag seit der Landung, begab sich der NASA-Marsrover Curiosity an seinen derzeitigen Aufenthaltsort an den Hängen des 5000 Meter hohen Bergs Aeolis Mons. Dieser befindet sich im Zentrum des etwa 200 Kilometer großen Einschlagkraters Gale auf dem Roten Planeten. Der eigentliche Gipfel des Bergs, der deutlich höher ist als der Mont Blanc in den Alpen, leuchtet hell über dem zerklüfteten Gebiet im Vordergrund auf, durch das sich der Rover seit mehr als einem Jahrzehnt bewegt. Es ist allerdings kein Gletschereis, das den Gipfel so hell leuchten lässt, sondern es sind helle Gesteinsschichten.
Unterhalb des Gipfels zeigt sich eine ganze Abfolge von waagerecht liegenden Gesteinsschichten, die sich über lange Zeit hinweg im Krater Gale abgelagert haben. Sie waren schon vom Orbit aus aufgefallen und führten dazu, dass Curiosity in diesen Krater für geologische Untersuchungen geschickt wurde. Die Ablagerungen entstanden vor allem vor mehr als 3,5 Milliarden Jahren, als die Marsatmosphäre wesentlich dichter als heute war und sich flüssiges Wasser auf der Marsoberfläche lange halten konnte. Die Resultate der seit 13 Jahren laufenden Mission stützen die Vorstellung, dass der Krater Gale zu dieser Zeit ein tiefer See war.
Im linken Bildbereich lässt sich in der Ferne der zerklüftete Rand des Kraters Gale gut erkennen; Curiosity landete vor rund 13 Jahren in der flachen Ebene davor, am Fuß von Aeolis Mons. Im Vordergrund sind Teile des Marsrovers zu sehen, das weiße Gebilde mit den Kühlrippen ist der Radioisotopengenerator oder RTG, der Curiosity zuverlässig mit Strom versorgt. Der graue Zylinder links davon ist die Hauptantenne zur Kommunikation mit der Erde oder zu Raumsonden im Marsorbit, die als Funkrelais zur Erde fungieren.
