Mars: Staubteufel auf der Marsoberfläche

Drei marsianische Staubteufel auf einmal

Obwohl die Marsatmosphäre sehr dünn ist – ihr Druck erreicht auf der Oberfläche nur 0,7 Prozent des irdischen Luftdrucks –, verfügt der Rote Planet über ein ausgeprägtes Wettergeschehen. Dazu gehören Staubteufel, auch Kleintrombe genannt, die sich viele Kilometer hoch über die Marsoberfläche erheben und dabei Staub in die Atmosphäre aufwirbeln. Sie wehen mit bis zu 160 Kilometern pro Stunde (44 Metern pro Sekunde) und damit wesentlich schneller als angenommen. Bislang ging man davon aus, dass die Windgeschwindigkeiten in den marsianischen Staubteufeln im Mittel bei 50 Kilometern pro Stunde liegen und nur in Ausnahmefällen rund 100 Kilometer pro Stunde erreichen können.

Die deutlich höheren Geschwindigkeiten für Marsstaubteufel sind das Ergebnis einer systematischen Auswertung von Aufnahmen der beiden ESA-Marssonden Trace Gas Orbiter und Mars Express. Letzterer umrundet den Roten Planeten seit mehr als 20 Jahren. Es wurde auch maschinelles Lernen angewandt, um die rund 50 000 Bilder rascher analysieren zu können. Die Arbeiten fanden unter der Leitung von Valentin Bickel an der Universität Bern statt. Dabei wurden nur Bilder der beiden europäischen Sonden verwendet. Das Bild entstand am 8. November 2021 mit der Kamera CaSSIS, dem Colour and Stereo Surface Imaging System, an Bord der Raumsonde Trace Gas Orbiter. Es zeigt gleich drei Kleintromben, die gleichzeitig über die Marsoberfläche wirbeln.