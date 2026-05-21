Mars: Wolken und Dunst in der Atmosphäre des Roten Planeten

Wolken über Terra Cimmeria

Seit mehr als 22 Jahren umrundet die europäische Raumsonde Mars Express den Roten Planeten und hat in dieser Zeit viele Zehntausende an Bildern geliefert. Diese Aufnahme der Region Terra Cimmeria nahm die Sonde am 24. Juli 2025 auf, die Rohaufnahmen wurden vom Amateur-Bildbearbeiter Andrea Luck aus dem schottischen Glasgow hervorragend verarbeitet. Deutlich lassen sich Dunstschichten und hohe Eiswolken in der dünnen Marsatmosphäre erkennen, deren mittlerer Oberflächendruck nur sieben Millibar beträgt. Zum Vergleich: Der mittlere irdische Luftdruck liegt bei 1013 Millibar. Dennoch verfügt der Mars über ein ausgeprägtes Wettergeschehen.

Die Eiswolken schweben oft mehrere Dutzend Kilometer über der Marsoberfläche und können aus Wassereis oder gefrorenem Kohlendioxid, also Trockeneis, bestehen. Tatsächlich ist die Lufthülle des Roten Planeten an Wasserdampf gesättigt, sodass es leicht zur Bildung von Eiswolken kommen kann. Unterschreitet die Temperatur in den höheren Luftschichten minus 78 Grad Celsius, so kondensiert das Kohlendioxidgas direkt zu Trockeneis. Die Marsatmosphäre besteht zu 97 Prozent aus Kohlendioxid, der Rest sind Stickstoff, Argon und ein paar Spurengase.