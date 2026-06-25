Messier 82: Galaxie im Sternenrausch

Dank des hohen Auflösungsvermögens zeigt das gewonnene Bild etwa 16,5 Millionen einzelne Sterne, die über die gesamte Galaxie verteilt sind. Die leuchtkräftigsten unter ihnen erscheinen wie winzige blaue Körnchen – und dies ist nur ein kleiner Teil der Gesamtzahl, da die meisten Sterne zu leuchtschwach sind, um hier sichtbar zu sein.

Je tiefer man zum Zentrum vordringt, desto deutlicher werden die Helligkeitszunahme und die asymmetrische Form der Galaxienscheibe, die auf eine besondere innere Struktur hinweisen. Die unterschiedlichen Radien beiderseits des Zentrums lassen vermuten, dass Messier 82 eine verzerrte Gestalt besitzt, die entstehen kann, wenn zwei Galaxien miteinander verschmelzen. Solche engen Begegnungen lösen eine Welle intensiver Sternentstehung aus.

Die heftige Aktivität führt dazu, dass Material in Form von bipolaren Ausströmungen oberhalb und unterhalb der Galaxienscheibe ausgestoßen wird. Obwohl diese Region turbulent wirkt, zeigen die ausströmenden Gaswolken in Form einer Sanduhr eine geschichtete Struktur: Die gelblichen Fäden, die der Galaxienscheibe am nächsten liegen, bestehen aus ionisiertem Gas, während das weiter entfernte orangefarbene Material kleine Staubpartikel darstellt. Anhand dieser Partikel, sogenannter polyzyklischer aromatischer Kohlenwasserstoffe, lässt sich das Material weit in den umgebenden Raum verfolgen.