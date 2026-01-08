NASA-Sonde Curiosity auf dem Roten Planeten: Urlaubsgrüße vom Mars
Urlaubsgrüße vom Mars
Pünktlich zum irdischen Jahresende meldete sich der Marsrover Curiosity der NASA mit einer besonderen Aufnahme aus dem Gale-Krater nahe dem Mars-Äquator. Sie zeigt eine weite, von Wind und Erosion geformte Landschaft unter dem typisch staubigen Himmel des Mars. Die Aufnahme ist Teil einer Serie, mit der die NASA regelmäßig Einblicke in den aktuellen Arbeitsort des Rovers gibt.
Für dieses Bild ließ das Team des Jet Propulsion Laboratory (JPL) den Rover zu zwei Tageszeiten seine Umgebung fotografieren: einmal am späten Nachmittag um 16:15 Uhr des 4723. Marstages (Sol) seiner Mission sowie am nächsten Morgen um 8:20 Uhr (jeweils lokale Marszeit). Bezogen auf die Erde entstand das Bild am 18. November 2025. Anschließend wurden beide Panoramen zu einer einzigen »Postkarte« zusammengefügt und Farben ergänzt – Blau für das Morgenpanorama, Gelb für das Nachmittagsbild. Die farbliche Hervorhebung lässt die feinen Details der Marslandschaft besonders deutlich erkennen.
Seit seiner Landung am 6. August 2012 erkundet Curiosity das Klima und die Geologie des Mars. Schicht für Schicht untersucht er Gesteine, analysiert die Atmosphäre und misst Umweltbedingungen wie Strahlung, Temperatur und Staub. Ursprünglich nur für zwei Jahre Betriebsdauer konzipiert, arbeitet der Rover bis heute zuverlässig.
Curiosity bereitete damit den Weg für seinen Nachfolger, den Marsrover Perseverance, der seit 2021 im Krater Jezero auf der nördlichen Halbkugel am Rande der Isidis Planitia nach direkten Spuren früheren Lebens sucht. Während Curiosity vor allem die Umweltbedingungen der frühen Marsgeschichte rekonstruiert, sammelt Perseverance gezielt Gesteinsproben für eine spätere Rückführung zur Erde. Gemeinsam sollen sie das Bild eines einst deutlich lebensfreundlicheren Mars zeichnen.
