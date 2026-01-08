NASA-Sonde Curiosity auf dem Roten Planeten: Urlaubsgrüße vom Mars

Urlaubsgrüße vom Mars

Pünktlich zum irdischen Jahresende meldete sich der Marsrover Curiosity der NASA mit einer besonderen Aufnahme aus dem Gale-Krater nahe dem Mars-Äquator. Sie zeigt eine weite, von Wind und Erosion geformte Landschaft unter dem typisch staubigen Himmel des Mars. Die Aufnahme ist Teil einer Serie, mit der die NASA regelmäßig Einblicke in den aktuellen Arbeitsort des Rovers gibt. Dieser Artikel ist enthalten in Spektrum – Die Woche, Die Illusion der Willenskraft Jetzt informieren!

Ausgabe als PDF-Download (EUR 2,49)

Die Woche-Archiv

Für dieses Bild ließ das Team des Jet Propulsion Laboratory (JPL) den Rover zu zwei Tageszeiten seine Umgebung fotografieren: einmal am späten Nachmittag um 16:15 Uhr des 4723. Marstages (Sol) seiner Mission sowie am nächsten Morgen um 8:20 Uhr (jeweils lokale Marszeit). Bezogen auf die Erde entstand das Bild am 18. November 2025. Anschließend wurden beide Panoramen zu einer einzigen »Postkarte« zusammengefügt und Farben ergänzt – Blau für das Morgenpanorama, Gelb für das Nachmittagsbild. Die farbliche Hervorhebung lässt die feinen Details der Marslandschaft besonders deutlich erkennen.