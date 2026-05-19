NASA-Sonde Perseverance: Grüße aus dem Wilden Westen

Die Region jenseits des Kraterrandes wird als »Wilder Westen« bezeichnet und beherbergt möglicherweise die ältesten Gesteine, die Perseverance während seiner Mission untersuchen wird. Arathusa besteht aus magmatischen Mineralen, die wahrscheinlich vor mehr als vier Milliarden Jahren entstanden sind und damit sogar älter als der Krater Jezero selbst sein könnten. Das Gestein ermöglicht damit einen Blick in die frühe Kruste des Planeten und könnte klären helfen, ob der Mars einst von einem Ozean aus Magma bedeckt war. Außerdem entdeckte das Team mithilfe von Perseverance deutliche Hinweise auf sogenannte Megabrekzien – gewaltige Gesteinsformationen, teils hochhaushoch, die vermutlich durch einen Asteroideneinschlag in der ausgedehnten Tiefebene Isidis Planitia ausgeworfen wurden.

Perseverance befindet sich aktuell in seiner fünften wissenschaftlichen Kampagne, der »Northern Rim Campaign«. Nach der Untersuchung von Arathusa setzte der Rover seine Fahrt in das Arbot-Gebiet fort – eine Aufnahme vom 5. April (Sol 1882) offenbart unterschiedlichste Gesteinstexturen. Von dort aus wird der Rover weiter nach Südosten ziehen. Die nächsten Etappenziele sind Gardevarri, ein Ort mit markanten Vorkommen an olivinhaltigem Gestein, sowie der Singing Canyon.

Nach mehr als fünf Jahren auf der Oberfläche hat der Rover 27 Gesteinsproben gesammelt – die wohl vergeblich auf eine Rückkehr zur Erde hoffen – und eine Strecke von fast 42 Kilometern zurückgelegt. Damit steht Perseverance kurz vor der vollständigen Marathon-Distanz. Trotz einer sichtbaren Staubschicht ist der Roboter laut Projektleitung in hervorragendem Zustand – bereit für einen Ultramarathon auf dem Mars.