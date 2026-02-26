PMR 1: Blick in ein »kosmisches Gehirn«

Sternentod mit Hirn

Rund 5000 Lichtjahre von uns entfernt, im Sternbild Segel (lateinisch Vela), befindet sich der Planetarische Nebel PMR 1, der hier mit dem James Webb Space Telescope (JWST) im Infraroten untersucht wurde. Wegen seiner charakteristischen Erscheinung, die an ein medizinisches Röntgen- oder Kernspinbild eines menschlichen Schädels mit Großhirn erinnert, wird dieser Nebel im englischen Sprachraum mit dem Spitznamen »Exposed Cranium Nebula« belegt, auf Deutsch etwa: »freiliegendes Großhirn«. Das Bild entstand mit der Near Infrared Camera (NIRCam) an Bord des JWST in vier unterschiedlichen infraroten Wellenlängenbereichen.

Senkrecht von oben nach unten verläuft eine dunkle Zone, die das »kosmische Gehirn« in zwei Hälften teilt, ähnlich wie die Längsfurche des menschlichen Denkapparats. Diese Linie könnte auf einen verstärkten Ausbruch oder Gasausstrom des Zentralsterns zurückgehen. Der geisterhaft wirkende »Schädelknochen« besteht vorwiegend aus Wasserstoff, den der sterbende Stern zu einem früheren Zeitpunkt ausgestoßen hat. Die »Hirnmasse« ist dagegen ein Mix aus unterschiedlichen Gasen und Staub.